Додано: Сер 07 бер, 2018 16:16

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 13,31 коп., на торгах среды укрепился на 25,53 коп., оказавшись на уровне 26,0937 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 марта с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,06/26,16, а через 9 минуты оказался на цифре 26,07/26,12 UAH/USD.



Замедление коррекции доллара стало следствием появления на рынке НБУ, где он по запросу наилучшего курса выкупал СКВ у 20-тки уполномоченных банков.

К 10.45 регулятор принял решение провести валютный аукцион, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца».

Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.



Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 26,06/26,09 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 11.10 Киева.



Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.15 Киева.

К 11.11 игроки, спохватившись, приподняли цену доллара вначале до 26,08/26,11 , а спустя 25 минут – до 26,10/26,13 UAH/USD, надеясь, что НБУ станет выкупать СКВ по хорошей цене. Справедливости ради укажем, что этот рост мог стать следствием оттока продавцов доллара на аукцион, а на рынке остались лишь покупатели.



Меж тем стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,1119, цена отсечки – 26,1190 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту информацию, констатировав стабильность цен.

Вскоре стали известны все нюансы аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $58,80 млн. Средневзвешенный курс составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) – 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.



Часть игроков, заявки которых не были реализованы на аукционе, вернулись со своими предложениями на рынок, одномоментно обвалив курс доллара до 26,03/26,07 по состоянию на 12.10 Киева, а на обед игроки ушли в 12.50 на фоне цифры 26,05/26,08 UAH/USD.



Отсутствие НБУ на межбанке после обеда позволило сохранившемуся доминированию предложения СКВ уронить ее около 13.10 до 26,01/26,05 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,01/26,05 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 07 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0937 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,0937 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, в среду наблюдается пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Особую активность в продажах на межбанке проявляли представители металлургии.



Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 27,268 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить 07-го. Это же касается и состоявшегося накануне размещения Минфином гривневых ОВГЗ на 1,2 млрд. грн.



В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.



Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде приподнялись с уровня

41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку до 17% и сделав гривневые ресурсы менее доступными.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 марта понизились на $4,9 , имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, в среду наблюдается максимальный приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Игроки торопились распродаться накануне длинных выходных, выручив гривню, которой рассчитывались со своими партнерами.



Во-вторых, выросшая курсовая динамика (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 13,31 коп., нынче коррекция составила 25,53 коп.) отпугнула игроков, которые предпочли «воздержаться» от валютных проектов.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, «аппетиты» регулятора, выкупавшего СКВ на аукционе и по запросу наилучшего курса несколько понизились (по запросу наилучшего курса регулятор выкупил $20,0 млн., на валютном аукционе – $58,8 млн.).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 06 марта, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $302,1 млн. к отметке $303,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $274,8 млн. к $269,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



