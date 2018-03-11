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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:47
По состоянию на 10.45 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,06/26,09 UAH/USD. «Похоже, у регулятора долларовый пылесос забился», - предположил наш гуру.
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:59
Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.15 Киева.
Анонс регулятора остановил коррекцию доллара на цифре 26,06/26,09 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева.
Додано: Сер 07 бер, 2018 11:13
В рамках привычного давления на регулятора, объявившего валютный аукцион, игроки межбанка к 11.10 приподняли действующие котировки доллара до 26,08/26,11 UAH/USD, надеясь на аукционе продать СКВ подороже.
Додано: Сер 07 бер, 2018 11:47
На 11.40 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона – цена отсечки составила 26,1190, средневзвешенный курс - 26,1119 UAH/USD.
Реагируя на эту первую статистику с аукциона, безналичный «американец» приподнялся к 26,10/26,13 UAH/USD. «Ждем остальных результатов аукциона»,
- рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».
Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, заставив регулятор анонсировать аукцион, наконец-то остановивший баксопад», сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/15,75% годовых.
Додано: Сер 07 бер, 2018 12:15
К 12.05 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых регулятор удовлетворил $58,80 млн.
Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.
Судя по всему, регулятор на аукционе осчастливил не всех, потому что уже около 12.13 котировки безналичного доллара на межбанке упали к 26,03/26,07 UAH/USD.
Додано: Сер 07 бер, 2018 12:50
Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,05/26,08 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор не вернулся на рынок, валютный межбанк около 12.48 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:16
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 13,31 коп., на торгах среды укрепился на 25,53 коп., оказавшись на уровне 26,0937 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 марта с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.07 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,06/26,16, а через 9 минуты оказался на цифре 26,07/26,12 UAH/USD.
Замедление коррекции доллара стало следствием появления на рынке НБУ, где он по запросу наилучшего курса выкупал СКВ у 20-тки уполномоченных банков.
К 10.45 регулятор принял решение провести валютный аукцион, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца».
Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.
Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 26,06/26,09 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 11.10 Киева.
Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.15 Киева.
К 11.11 игроки, спохватившись, приподняли цену доллара вначале до 26,08/26,11 , а спустя 25 минут – до 26,10/26,13 UAH/USD, надеясь, что НБУ станет выкупать СКВ по хорошей цене. Справедливости ради укажем, что этот рост мог стать следствием оттока продавцов доллара на аукцион, а на рынке остались лишь покупатели.
Меж тем стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,1119, цена отсечки – 26,1190 UAH/USD.
Рынок не отреагировал на эту информацию, констатировав стабильность цен.
Вскоре стали известны все нюансы аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $58,80 млн. Средневзвешенный курс составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) – 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.
Часть игроков, заявки которых не были реализованы на аукционе, вернулись со своими предложениями на рынок, одномоментно обвалив курс доллара до 26,03/26,07 по состоянию на 12.10 Киева, а на обед игроки ушли в 12.50 на фоне цифры 26,05/26,08 UAH/USD.
Отсутствие НБУ на межбанке после обеда позволило сохранившемуся доминированию предложения СКВ уронить ее около 13.10 до 26,01/26,05 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,01/26,05 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 07 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0937 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,0937 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, в среду наблюдается пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Особую активность в продажах на межбанке проявляли представители металлургии.
Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 27,268 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить 07-го. Это же касается и состоявшегося накануне размещения Минфином гривневых ОВГЗ на 1,2 млрд. грн.
В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.
Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде приподнялись с уровня
41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку до 17% и сделав гривневые ресурсы менее доступными.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 марта понизились на $4,9 , имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, в среду наблюдается максимальный приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже. Игроки торопились распродаться накануне длинных выходных, выручив гривню, которой рассчитывались со своими партнерами.
Во-вторых, выросшая курсовая динамика (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 13,31 коп., нынче коррекция составила 25,53 коп.) отпугнула игроков, которые предпочли «воздержаться» от валютных проектов.
В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, «аппетиты» регулятора, выкупавшего СКВ на аукционе и по запросу наилучшего курса несколько понизились (по запросу наилучшего курса регулятор выкупил $20,0 млн., на валютном аукционе – $58,8 млн.).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 06 марта, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $302,1 млн. к отметке $303,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $274,8 млн. к $269,9 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:50
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:17
Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», - констатировал наш гуру.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:22
К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.
Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.
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