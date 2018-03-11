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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:32

Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:46

Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:15

К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.

На 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:51

Судя по всему, регулятор разочаровал аукционом его участников, во всяком случае, после мероприятия цена доллара по состоянию на 11.43 Киева упала к 25,88/25,91 UAH/USD.

Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/16,00% годовых.
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