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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:32
Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:46
Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:15
К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.
На 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:51
Судя по всему, регулятор разочаровал аукционом его участников, во всяком случае, после мероприятия цена доллара по состоянию на 11.43 Киева упала к 25,88/25,91 UAH/USD.
Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне уже состоявшегося «вмешательства» НБУ, которое не помогло, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 14,00/16,00% годовых.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:28
К 12.18 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн.
Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) 26,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.
Реакция цен безналичного доллара на всю сводку результатов валютного аукциона была вялой: котировки «американца» по состоянию на 12.25 обосновались на цифре 25,88/25,92 UAH/USD.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:02
Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,92 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор уже не стесняясь лоббирует доллар, валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 25,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 16,91 коп., оказавшись на уровне 25,9246 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 марта с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 25,93/26,97, а через 5 минут оказался на цифре 25,90/25,95 UAH/USD.
В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.
Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.
Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 25,90/25,95 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 10.40 Киева, когда «американец» ограничился сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки - 25,9500 UAH/USD.
К 11.40, индицируя наличие «неудачников» аукциона, вернувшихся на рынок со своими оферами СКВ, цена «американца» просела к 25,88/25,91 UAH/USD.
Вскоре стали известны все параметры состоявшегося аукциона: было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн. Средневзвешенный курс составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) - 25,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.
Доллар на межбанке спокойно воспринял сводку, оставаясь на уровне 25,88/25,92 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева.
Около 13.00 игроки ушли на обеденный перерыв, сопровождаясь незначительным подорожанием «американца» - 25,90/25,92 UAH/USD. Эти уровни цен были действующими до 13.25, после чего единичные продажи СКВ понизили ее цену до 25,89/25,92 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 25,89/25,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 12 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9246 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9246 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 12 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 12 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на счета экспортеров упала отложенная с 08-09 марта экспортная выручка. Согласно правилам валютного рынка, эта СКВ (в том числе и обязательная к продаже на межбанке часть выручки), может появиться на рынке лишь спустя сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пролонгировать откат долларовых цен.
Во-вторых, на рынке не было покупателей в достаточном количестве. Правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. И меж тем, никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.
В-третьих, участники межбанка, испытывающие проблемы с гривневым ресурсом, 12-го продавали СКВ, небезосновательно опасаясь, что цена доллара 13-го будет еще ниже. Меж тем, гривня требовалась для участия в намеченном на вторник аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.
В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара поддерживался такими же настроениями на наличном рынке.
На проблемы с гривневой ликвидностью намекали понизившиеся с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердило внутридневное подорожание ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 14,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 марта понизились на $85,9 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.
Во-вторых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»). Занятно, что ситуацию с оборотами не сумели спасти ни валютный аукцион, ни последующий неоднократный выход на рынок НБУ со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса. Подобным манером регулятор пополнил свои «закрома» на $30,0 млн.
В-третьих, сохраняющаяся высокая курсовая динамика (в среду доллар потерял 25,53 коп., нынче упал на 16,91 коп.) удерживала игроков от участия в торгах.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 07 марта, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $303,5 млн. к отметке $208,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $269,9 млн. к $184,0 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:04
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:16
Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.
Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:36
К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD. «Чуть выросли, но поезд на аукцион уже ушел», - констатировал наш гуру.
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