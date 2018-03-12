Додано: Пон 12 бер, 2018 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 25,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 16,91 коп., оказавшись на уровне 25,9246 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 марта с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 25,93/26,97, а через 5 минут оказался на цифре 25,90/25,95 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.

Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.



Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 25,90/25,95 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 10.40 Киева, когда «американец» ограничился сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки - 25,9500 UAH/USD.



К 11.40, индицируя наличие «неудачников» аукциона, вернувшихся на рынок со своими оферами СКВ, цена «американца» просела к 25,88/25,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны все параметры состоявшегося аукциона: было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн. Средневзвешенный курс составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) - 25,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.



Доллар на межбанке спокойно воспринял сводку, оставаясь на уровне 25,88/25,92 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева.



Около 13.00 игроки ушли на обеденный перерыв, сопровождаясь незначительным подорожанием «американца» - 25,90/25,92 UAH/USD. Эти уровни цен были действующими до 13.25, после чего единичные продажи СКВ понизили ее цену до 25,89/25,92 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 25,89/25,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 12 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9246 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9246 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на счета экспортеров упала отложенная с 08-09 марта экспортная выручка. Согласно правилам валютного рынка, эта СКВ (в том числе и обязательная к продаже на межбанке часть выручки), может появиться на рынке лишь спустя сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пролонгировать откат долларовых цен.



Во-вторых, на рынке не было покупателей в достаточном количестве. Правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. И меж тем, никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.



В-третьих, участники межбанка, испытывающие проблемы с гривневым ресурсом, 12-го продавали СКВ, небезосновательно опасаясь, что цена доллара 13-го будет еще ниже. Меж тем, гривня требовалась для участия в намеченном на вторник аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.



В-четвертых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара поддерживался такими же настроениями на наличном рынке.



На проблемы с гривневой ликвидностью намекали понизившиеся с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердило внутридневное подорожание ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 14,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 марта понизились на $85,9 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.



Во-вторых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»). Занятно, что ситуацию с оборотами не сумели спасти ни валютный аукцион, ни последующий неоднократный выход на рынок НБУ со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса. Подобным манером регулятор пополнил свои «закрома» на $30,0 млн.



В-третьих, сохраняющаяся высокая курсовая динамика (в среду доллар потерял 25,53 коп., нынче упал на 16,91 коп.) удерживала игроков от участия в торгах.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 07 марта, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $303,5 млн. к отметке $208,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $269,9 млн. к $184,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



