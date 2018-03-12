Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.
Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:51
Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.
Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:22
К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:44
По состоянию на 11.35 котировки доллара на межбанке повысились до 25,90/25,92 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.
Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке , остановленное очень ранним валютным аукционом, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 15,00/16,20% годовых. Налицо противоречие с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.
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