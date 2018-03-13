Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене - 25,88/25,92 UAH/USD.

Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.



Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.



Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.



К 11.10 «американец» на межбанке понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.



На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.



Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.

После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева - 15,00/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась обязательная к продаже часть упавшей накануне на счета экспортеров отложенная с 08-09 марта экспортной выручки.



Во-вторых, внимание игроков было переключено на намеченный на 13-е аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых обещала быть очень привлекательной.



Коррекция безналичного доллара сбавила темп. Если накануне доллар упал в цене 16,91 коп., нынче его потеря составила лишь 0,87 коп. по средневзвешенному курсу.



Мы связываем это с несколькими обстоятельствами.



Во-первых, на рынке появились импортеры с отложенным с 07 марта спросом. Напомним, правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. Но ранее никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.



Во-вторых, не секрет, что НБУ на аукционах лоббирует интересы доллара, завышая цену его отсечки.



В-третьих, заметно выросла гривневая ликвидность, опосредованно влияя на рынок безналичной СКВ. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке появилось отложенное с 08-09 марта предложение обязательной части экспортной выручки.



Во-вторых, судя по характеру послеобеденных долларовых торгов, на это предложение нашлись покупатели-импортеры., балансируя рынок



В-третьих, проведя аукцион, регулятор также способствовал росту оборотов.