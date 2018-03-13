Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.
Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:51
Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.
Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:22
К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:44
По состоянию на 11.35 котировки доллара на межбанке повысились до 25,90/25,92 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.
Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке , остановленное очень ранним валютным аукционом, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 15,00/16,20% годовых. Налицо противоречие с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:05
К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:06
Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,93 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене - 25,88/25,92 UAH/USD.
Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.
Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.
Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.
К 11.10 «американец» на межбанке понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.
На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.
Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.
Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.
После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева - 15,00/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке появилась обязательная к продаже часть упавшей накануне на счета экспортеров отложенная с 08-09 марта экспортной выручки.
Во-вторых, внимание игроков было переключено на намеченный на 13-е аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых обещала быть очень привлекательной.
Коррекция безналичного доллара сбавила темп. Если накануне доллар упал в цене 16,91 коп., нынче его потеря составила лишь 0,87 коп. по средневзвешенному курсу.
Мы связываем это с несколькими обстоятельствами.
Во-первых, на рынке появились импортеры с отложенным с 07 марта спросом. Напомним, правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. Но ранее никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.
Во-вторых, не секрет, что НБУ на аукционах лоббирует интересы доллара, завышая цену его отсечки.
В-третьих, заметно выросла гривневая ликвидность, опосредованно влияя на рынок безналичной СКВ. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, на рынке появилось отложенное с 08-09 марта предложение обязательной части экспортной выручки.
Во-вторых, судя по характеру послеобеденных долларовых торгов, на это предложение нашлись покупатели-импортеры., балансируя рынок
В-третьих, проведя аукцион, регулятор также способствовал росту оборотов.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:12
дядя Caша
Девятка перевернулась: "Средневзвешенный курс составил 25,6233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD".
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