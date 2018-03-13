|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:05
Около 11.02 котировки доллара на межбанке , сохранив «вялый» бычий тренд, повысились до 25,98/26,01 UAH/USD. Как и прежде, «диктовали свои условия» экспортеры, придерживавшие свою внешнеторговую выручку.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:10
Re: Межбанк - актуальная информация
Як легенько вийшли з червоної зони нижче 26.Політ на 25 прийдеться відкласти.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23
К 11.20 доллар нарастил «бычью» динамику, поднявшись к 26,02/26,05 UAH/USD. «Растем без фанатизма, жадные экспортеры продолжают придерживать валюту», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:18
По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке повысились до 26,05/26,10 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.
Дополуденное сдержанное «зеленое» ралли на валютном межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,20/16,25% годовых. Налицо гармония с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
реклама
|