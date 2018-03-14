Додано: Сер 14 бер, 2018 17:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,87 коп., на торгах среды понизился на 10,29 коп., оказавшись на уровне 26,0188 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 марта с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 25,95/26,00 UAH/USD.



С этого момента стартовало постепенное подорожание «американца», который по состоянию на 11.01 оказался на цифре 25,98/26,01 UAH/USD. Как известно, с 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.20 СКВ поднялась до 26,02/26,05, а спустя 35 минут цена доллара пребывала уже на отметке 26,05/26,10 UAH/USD.



На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 Киева на фоне прежних цен (26,05/26,10 UAH/USD), а уже с 13.20 до 15.40 «американец» пребывал на уровне 26,10/26,13 UAH/USD, возобновив с этого часа на опустевшем межбанке поэтапный рост, оказавшись около 16.00 на отметке 26,12/26,16 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,13/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 14 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0188 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,630 с 28,0672 UAH/USD до 26,0188 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, почувствовав поддержку доллара со стороны НБУ и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, не досчитался 1,0 млрд. грн. спроса, поскупившись и не повысив доходность бумаг.

В результате объем продаж ОВГЗ сократился на 12% - до 1,08 млрд. грн. Это привело к падению продаж СКВ ради гривни, которой 14-го надо было рассчитаться с Минфином.

Понизил активность и НБУ на ниве размещения своих депосертификатов, где в последние дни объем привлечения понизился вдвое.



В-третьих, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.



В-четвертых, на рынке остался отложенный спрос со стороны импортеров, не успевших скупиться накануне.



Смена тренда на рынке безналичного доллара состоялась на фоне признаков некоторого сжатия гривневой ликвидности, на которое указал понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн. Возможно, часть гривни отсюда ушла на счета Минфина в уплату за ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 марта немного, на $4,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к среде безотносительно отложенного за выходные 08-09 марта предложения, растет приток обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, отложенный спрос со стороны импортеров способствовал покупкам СКВ даже по выросшей цене. Стимулировали приобретение доллара ожидания пролонгации его роста на ближайших торгах.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 13 марта, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $256,3 млн. к отметке $253,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $209,6 млн. к $214,1 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.

