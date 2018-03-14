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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19
Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52
К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.
Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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