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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19

Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.

Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:08

К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.

Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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  #<1 ... 300301302303
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