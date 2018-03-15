Додано: Чет 15 бер, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 10,29 коп., на торгах четверга потерял 25,39 коп., оказавшись на уровне 26,2727 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 марта с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 26,15/26,19 UAH/USD.



С этого момента стартовало достаточно медленное подорожание «американца», который по состоянию на 10.55 оказался на цифре 26,22/26,26 UAH/USD. С 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.11 СКВ поднялась до 26,26/26,28, а спустя 3 минуты цена доллара откатилась отметке 26,25/26,28 UAH/USD. Причина остановки роста – появление на рынке НБУ, который начал долларовые интервенции по запросу наилучшего курса 20-тке уполномоченных банков по цене 26,27 UAH/USD.

Арбитраж НБУ заморозил эти цены «американца» до самого перерыва на обед, до 13.03 Киева.



Судя по всему, регулятору тоже пришлось отлучиться для приема пищи, что тотчас привело к возобновлению роста цен СКВ: к 13.10 до 26,28/26,30, спустя час – к 26,29/26,33 UAH/USD. Затем спрос на доллар пошел на спад, и с 15.15 курс его обосновался на цифре 26,28/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,28/26,32 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 15 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,39 с 28,0672 UAH/USD до 26,2727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.15 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.



В-третьих, финансовые институты страны, воспользовавшись существенной разницей между ценами наличного и безналичного «американца», стали активнее скупать СКВ на более дешевом межбанке, перепродавая ее на дорогой наличный рынок.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара сопровождалось признаками относительной стабильности гривневой ликвидности, на которую указало символическое (с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 марта выросли на $44,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг остается максимальным приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки были вынуждены продавать на межбанке.



Во-вторых, был расширен круг участников спекуляций более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке. Вместе с ними довольно активно приобретали СКВ нефтетрейдеры.



В-третьих, в торгах межбанка 15-го принял участие регулятор, добавив своими интервенциями дефицитного на моменте доллара и внеся свою лепту в общий рост ликвидности, расставшись с $58,0 млн. своих резервов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 14 марта, в четверг, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $253,7 млн. к отметке $293,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $214,1 млн. к $258,5 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.

