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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:49
Последовавшие попытки нового роста курса доллара были пресечены интервенциями НБУ по запросу наилучшего курса в адрес 20-тки уполномоченных банков по 26,40 UAH/USD. По состоянию на 11.48 курс безналичного «американца» «скукожился» на цифре 26,38/26,41 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16
К 12.16 доллар, возобновив чуть ранее свое восхождение, замер на отметке 26,40/26,43 UAH/USD. «Похоже, регулятор поскупился», - констатировал наш гуру. Не исключив повторное появления НБУ на межбанке.
Дополуденное «противоречивое» «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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