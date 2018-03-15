|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:49
Последовавшие попытки нового роста курса доллара были пресечены интервенциями НБУ по запросу наилучшего курса в адрес 20-тки уполномоченных банков по 26,40 UAH/USD. По состоянию на 11.48 курс безналичного «американца» «скукожился» на цифре 26,38/26,41 UAH/USD.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16
К 12.16 доллар, возобновив чуть ранее свое восхождение, замер на отметке 26,40/26,43 UAH/USD. «Похоже, регулятор поскупился», - констатировал наш гуру. Не исключив повторное появления НБУ на межбанке.
Дополуденное «противоречивое» «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:41
К 12.37 на торгах валютного межбанка торговая активность заметно понизилась в сопровождении «самостоятельного», без помощи НБУ, проседания действующих цен к 26,38/26,42 UAH/USD. «Побоялись дальше в горы забираться», - резюмировал наш гуру.
С известными оговорками можно считать эти цены финишными, на этих цифрах
валютный межбанк около 12.40 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 25,39 коп., на торгах пятницы потерял 8,12 коп., оказавшись на уровне 26,3539 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 марта с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.13, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,26/26,30 UAH/USD.
С этого момента безналичный «американец» начало лихорадить. Поначалу он упал к 26,23/26,27, затем отскочил до 26,30/26,35 и, по состоянию на 10.32 немного успокоился на цифре 26,28/26,33 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.
К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,37/26,41 UAH/USD долларовой интервенцией НБУ, который реализовывал СКВ 20-те «придворных» банков по 26,40
UAH/USD, не прибегая к аукциону. До полудня это удерживало цену «американца» на отметке 26,38/26,41 UAH/USD, однако, судя по всему, регулятор поскупился, и уже к 12.16 доллар, возобновив рост, оказался на уровне 26,40/26,43 UAH/USD.
Около 12.34 торговая активность упала, СКВ «передумала» расти, откатившись к 26,38/26,42, а с 13.00 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне действовавших в то время цен 26,39/26,43 UAH/USD.
После обеда на опустевшем рынке и в отсутствии НБУ единичные покупки приподняли действующую цену доллара к 26,40/26,44, а с 15.25 до 26,41/26,45 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,41/26,45 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 16 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3539 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,10 с 28,0672 UAH/USD до 26,3539 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.
Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.
Во-вторых, регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в аукционах Минфина.
В-третьих, нынче пятница, день, когда значительная часть игроков межбанка старается обезопасить себя, войдя максимально-возможно в «старый надежный» доллар.
В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка выросшая гривневая ликвидность, сулящая сохранение спроса на СКВ в ближайшие сессии. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, в пятницу заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.
Во-вторых, сохранение устойчивого «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.
В-третьих, утолившие «первый голод» 13-15 марта импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.
В-четвертых, на рынок снова выходил НБУ, но объем его интервенций заметно уступал «вливаниям» на предыдущих торгах.
В-пятых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.
реклама
|