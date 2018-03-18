Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 25,39 коп., на торгах пятницы потерял 8,12 коп., оказавшись на уровне 26,3539 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 марта с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.13, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,26/26,30 UAH/USD.



С этого момента безналичный «американец» начало лихорадить. Поначалу он упал к 26,23/26,27, затем отскочил до 26,30/26,35 и, по состоянию на 10.32 немного успокоился на цифре 26,28/26,33 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.



К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,37/26,41 UAH/USD долларовой интервенцией НБУ, который реализовывал СКВ 20-те «придворных» банков по 26,40

UAH/USD, не прибегая к аукциону. До полудня это удерживало цену «американца» на отметке 26,38/26,41 UAH/USD, однако, судя по всему, регулятор поскупился, продав всего лишь $30,0 млн., и уже к 12.16 доллар, возобновив рост, оказался на уровне 26,40/26,43 UAH/USD.



Около 12.34 торговая активность упала, СКВ «передумала» расти, откатившись к 26,38/26,42, а с 13.00 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне действовавших в то время цен 26,39/26,43 UAH/USD.



После обеда на опустевшем рынке и в отсутствии НБУ единичные покупки приподняли действующую цену доллара к 26,40/26,44, а с 15.25 до 26,41/26,45 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,41/26,45 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3539 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,10 с 28,0672 UAH/USD до 26,3539 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в аукционах Минфина.



В-третьих, нынче пятница, день, когда значительная часть игроков межбанка старается обезопасить себя, войдя максимально-возможно в «старый надежный» доллар.



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка выросшая гривневая ликвидность, сулящая сохранение спроса на СКВ в ближайшие сессии. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 марта заметно, на $56,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в пятницу заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, сохранение устойчивого «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.



В-третьих, утолившие «первый голод» 13-15 марта импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.



В-четвертых, на рынок снова выходил НБУ, но объем его интервенций заметно уступал «вливаниям» на предыдущих торгах ($30 млн. против $58,0 млн.).



В-пятых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 15 марта, в пятницу, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $293,5 млн. к отметке $202,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $258,5 млн. к $248,3 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.

