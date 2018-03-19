Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 8,12 коп., на торгах понедельника потерял 8,21 коп., оказавшись на уровне 26,4360 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 марта с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.29, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,35/26,40 UAH/USD.



Спустя 13 минут СКВ «передумала» снижаться, начав расти в цене. Вначале до : 26,40/26,45, а к 11.04, до 26,42/26,47 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.



К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,41/26,46 UAH/USD. Настроение у игроков снова поменялось – они передумали «идти в горы».

По состоянию на 12.10 курс доллара «прикипел» к отметке 26,41/26,43 UAH/USD, которую не покидал до перерыва на обед. После обеда, с 14.00 единичными покупками на фоне отсутствия оферов цена доллара поднялась к 26,43/26,47 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 16.05, когда новые продажи в несколько приемов понизили курс «американца» до 26,41/26,45 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,40/26,44 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 19 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4360 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,4360 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, в контексте открытого лоббирования регулятором доллара, экспортеры, надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



В-третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка немного выросшая гривневая ликвидность. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 марта заметно, на $49,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в понедельник заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.



В-третьих, из-за выросшей цены СКВ импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.



В-четвертых, на рынке, со слов непосредственных участников сессии, не было замечено присутствие регулятора с его интервенциями.



В-пятых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 16 марта, в понедельник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $248,3 млн. к отметке $200,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,1 млн. к $152,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



