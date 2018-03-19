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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:10
К 12.36 доллар, остановив курсовую динамику, замер на отметке 26,41/26,43 UAH/USD. «Похоже, у рынка дефицит идей», - констатировал наш гуру.
Наконец, около 13.07 не изменившимися ценами валютный межбанк около 12.40 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на цифре 26,41/26,43 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 8,12 коп., на торгах понедельника потерял 8,21 коп., оказавшись на уровне 26,4360 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 марта с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.29, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,35/26,40 UAH/USD.
Спустя 13 минут СКВ «передумала» снижаться, начав расти в цене. Вначале до : 26,40/26,45, а к 11.04, до 26,42/26,47 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.
К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,41/26,46 UAH/USD. Настроение у игроков снова поменялось – они передумали «идти в горы».
По состоянию на 12.10 курс доллара «прикипел» к отметке 26,41/26,43 UAH/USD, которую не покидал до перерыва на обед. После обеда, с 14.00 единичными покупками на фоне отсутствия оферов цена доллара поднялась к 26,43/26,47 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 16.05, когда новые продажи в несколько приемов понизили курс «американца» до 26,41/26,45 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,40/26,44 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 19 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4360 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,4360 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.
Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.
Во-вторых, в контексте открытого лоббирования регулятором доллара, экспортеры, надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.
В-третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка немного выросшая гривневая ликвидность. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 марта заметно, на $49,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, в понедельник заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.
Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.
В-третьих, из-за выросшей цены СКВ импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.
В-четвертых, на рынке, со слов непосредственных участников сессии, не было замечено присутствие регулятора с его интервенциями.
В-пятых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 16 марта, в понедельник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $248,3 млн. к отметке $200,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,1 млн. к $152,2 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:38
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10
К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», - констатировал наш гуру.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:48
На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:04
По состоянию на 11.02 на межбанке появились системные «солидные» игроки, тотчас выровняв рынок на фоне действующих на моменте цен: 26,28/26,32 UAH/USD.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:36
Около 11.34 котировки доллара, немного откатившись, консолидировались на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» антиралли, которое выход «бегемотов» межбанка вернул в более взвешенное состояние, сопровождалось признаками некоторого «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 14,50/16,00% к отметке 15,00/16,00% годовых. Динамика гармонирует с состоянием гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:34
К 12.30 на валютном межбанке воцарилась «патриархальная тишина» на фоне действующих на моменте долларовых цен: 26,29/26,31 UAH/USD. «Совсем как в известном стихотворении Л.Филатова «Провинциалка», - проявил литературную эрудиции наш гуру.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:10
Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении подскочивших к отметке 26,32/26,34 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на цифре 26,32/26,34 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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