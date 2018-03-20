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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:10
К 12.36 доллар, остановив курсовую динамику, замер на отметке 26,41/26,43 UAH/USD. «Похоже, у рынка дефицит идей», - констатировал наш гуру.
Наконец, около 13.07 не изменившимися ценами валютный межбанк около 12.40 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на цифре 26,41/26,43 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 8,12 коп., на торгах понедельника потерял 8,21 коп., оказавшись на уровне 26,4360 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 марта с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.29, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,35/26,40 UAH/USD.
Спустя 13 минут СКВ «передумала» снижаться, начав расти в цене. Вначале до : 26,40/26,45, а к 11.04, до 26,42/26,47 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.
К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,41/26,46 UAH/USD. Настроение у игроков снова поменялось – они передумали «идти в горы».
По состоянию на 12.10 курс доллара «прикипел» к отметке 26,41/26,43 UAH/USD, которую не покидал до перерыва на обед. После обеда, с 14.00 единичными покупками на фоне отсутствия оферов цена доллара поднялась к 26,43/26,47 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 16.05, когда новые продажи в несколько приемов понизили курс «американца» до 26,41/26,45 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,40/26,44 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 19 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4360 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,4360 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.
Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.
Во-вторых, в контексте открытого лоббирования регулятором доллара, экспортеры, надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.
В-третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка немного выросшая гривневая ликвидность. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 марта заметно, на $49,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, в понедельник заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.
Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.
В-третьих, из-за выросшей цены СКВ импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.
В-четвертых, на рынке, со слов непосредственных участников сессии, не было замечено присутствие регулятора с его интервенциями.
В-пятых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 16 марта, в понедельник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $248,3 млн. к отметке $200,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,1 млн. к $152,2 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:38
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10
К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», - констатировал наш гуру.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:48
На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:04
По состоянию на 11.02 на межбанке появились системные «солидные» игроки, тотчас выровняв рынок на фоне действующих на моменте цен: 26,28/26,32 UAH/USD.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:36
Около 11.34 котировки доллара, немного откатившись, консолидировались на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» антиралли, которое выход «бегемотов» межбанка вернул в более взвешенное состояние, сопровождалось признаками некоторого «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 14,50/16,00% к отметке 15,00/16,00% годовых. Динамика гармонирует с состоянием гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:34
К 12.30 на валютном межбанке воцарилась «патриархальная тишина» на фоне действующих на моменте долларовых цен: 26,29/26,31 UAH/USD. «Совсем как в известном стихотворении Л.Филатова «Провинциалка», - проявил литературную эрудиции наш гуру.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:10
Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении подскочивших к отметке 26,32/26,34 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на цифре 26,32/26,34 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 8,21 коп., на торгах вторника вырос на 13,49 коп., оказавшись на уровне 26,3011 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 марта с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,32/26,35 UAH/USD.
Спустя 40 минут СКВ, продолжая снижаться, упав к 26,27/26,30 UAH/USD.
После периода относительной стабильности, с появлением около 11.04 на рынке системных игроков, доллар прекратил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,28/26,32, а спустя 30 минут, на 11.34 Киева, СКВ, немного просев, оказалась на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.
Пополудни, на 12.02 «американец» по сути, не изменил свое местоположение, оказавшись на отметке 26,29/26,31 UAH/USD на фоне установившегося покоя на валютном межбанке.
Перерыв на обед около 13.06 рынок безналичного доллара встретил небольшим отскоком: 26,32/26,34 UAH/USD. Спустя 25 минут, предположительно, стараниями вернувшихся на рынок разочарованных условиями минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, курс СКВ пролонгировав рост, акцентировав его в менее значимых оферах, сумев поднять цену доллар по состоянию на 14.40 до уровня 26,32/26,37 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.
На цифре 26,32/26,36 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 20 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3011 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,3011 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 20 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 20 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, по вторникам растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.
Во-вторых, затянувшееся с 14 марта «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара на 52,01 коп., одновременно сузив курсовой зазор с наличной СКВ и лишившись привлекательности для покупок импортерами. Это сделало рынок безналичной СКВ «малоинтересным» для спекуляций, вынудив тамошних игроков искать другие места для инвестиций.
В-третьих, ко вторнику подвернулось такое место: Минфин анонсировал аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Для этого проекта требовалась гривня, которую инвесторы получали на межбанке, продавая доллар.
Судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, здесь наметились проблемы. Об этом дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн.
Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 марта повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, во вторник растет приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.
Во-вторых, появление на рынке «зеленых медведей» также стимулирует ликвидность.
В-третьих, доллар довольно активно продавали участники аукциона ОВГЗ.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.
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