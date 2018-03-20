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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 303304305306 Додано: Вів 20 бер, 2018 17:09 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 8,21 коп., на торгах вторника вырос на 13,49 коп., оказавшись на уровне 26,3011 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 марта с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,32/26,35 UAH/USD.



Спустя 40 минут СКВ, продолжая снижаться, упав к 26,27/26,30 UAH/USD.



После периода относительной стабильности, с появлением около 11.04 на рынке системных игроков, доллар прекратил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,28/26,32, а спустя 30 минут, на 11.34 Киева, СКВ, немного просев, оказалась на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.



Пополудни, на 12.02 «американец» по сути, не изменил свое местоположение, оказавшись на отметке 26,29/26,31 UAH/USD на фоне установившегося покоя на валютном межбанке.

Перерыв на обед около 13.06 рынок безналичного доллара встретил небольшим отскоком: 26,32/26,34 UAH/USD. Спустя 25 минут, предположительно, стараниями вернувшихся на рынок разочарованных условиями минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, курс СКВ пролонгировав рост, акцентировав его в менее значимых оферах, сумев поднять цену доллар по состоянию на 14.40 до уровня 26,32/26,37 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.



На цифре 26,32/26,36 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 20 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3011 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,3011 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по вторникам растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, затянувшееся с 14 марта «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара на 52,01 коп., одновременно сузив курсовой зазор с наличной СКВ и лишившись привлекательности для покупок импортерами. Это сделало рынок безналичной СКВ «малоинтересным» для спекуляций, вынудив тамошних игроков искать другие места для инвестиций.



В-третьих, ко вторнику подвернулось такое место: Минфин анонсировал аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Для этого проекта требовалась гривня, которую инвесторы получали на межбанке, продавая доллар.



Судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, здесь наметились проблемы. Об этом дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 марта повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, во вторник растет приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, появление на рынке «зеленых медведей» также стимулирует ликвидность.



В-третьих, доллар довольно активно продавали участники аукциона ОВГЗ.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62474 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3725 раз. Подякували: 7069 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 303304305306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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