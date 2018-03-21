Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 13,49 коп., на торгах среды вырос на 2,01 коп., оказавшись на уровне 26,2810 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.14, покидая виртуальную сферу, доллар заметно потерял в цене, упав к 26,22/26,25, однако спустя 26 минут курс немного восстановился (26,25/26,30 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, без участия регулятора. Во всяком случае, НБУ на рынке в это время не видели.



К 11.04 на межбанке появились системные игроки, которые перенаправили тамошнюю атмосферу в деловую колею: 26,26/26,28 UAH/USD.

С этого момента стартовало «ползучее» укрепление «американца», котировки которого по состоянию на 11.30 оказались на цифре 26,26/26,29, спустя час, на 12.35 – на уровне 26,27/26,30 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.53 на фоне действовавших в то время цен 26,28/26,30 UAH/USD.

После обеда эта тенденция не претерпела изменений – к 13.20 доллар вырос до 26,29/26,33, а по состоянию на 14.30 на пустеющем рынке – до 26,30/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.



На цифре 26,30/26,34 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2810 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,36% с 28,0672 UAH/USD до 26,2810 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по средам наступает пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ заставил его участников продавать СКВ ради нацвалюты для расчета на приобретенные бумаги.



В-третьих, близится время квартальных платежей, для которых экспортеры начали аккумулировать гривню, рынок которой демонстрирует сжатие.



О последнем свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 марта едва заметно, на $8,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, не исключено, что львиная доля продаж СКВ ради гривни состоялась накануне, когда действующая цена «американца» была выше, а в среду на рынке были «опоздавшие» и обязательные продажи доллара экспортерами.



Во-вторых, в ближайшие дни не предвидится никаких значимых мероприятий, кроме компенсации НДС в незначительном объеме. Это могло заставить экспортеров не очень торопиться со «сливом» доллара.



В-третьих, как мы указали выше, гривневый ресурс продолжает сжиматься, ограничивая «маневр» спекуляций на межбанке.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 20 марта, в среду, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $210,2 млн. к отметке $240,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $183,0 млн. к $174,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



