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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:26

На 10.24 спуск в «теплые долины» был продолжен стараниями выросших оферов СКВ: 26,24/26,28 UAH/USD. «Продавцов на моменте больше», - резюмировали очевидцы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:52

По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:05

Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31

Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.

Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:14

К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.
дядя Caша
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