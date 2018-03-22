Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке

26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.

К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца» и пополнив свои «закрома» на «дежурные» $10,0 млн.



Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.



Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.



Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.



В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 марта заметно, на $65,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 21 марта, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $240,6 млн. к отметке $290,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $174,60 млн. к $239,7 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.

