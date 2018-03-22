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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:08
Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.
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