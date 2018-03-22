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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:08
Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:01
К 11.56 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,25/26,27 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
Дополуденное крайне осторожное повышение цен безналичного доллара на межбанке, ставшее, по всей видимости, следствием «пятничного синдрома» и упавших накануне цен, сопровождалась сохранением относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:22
К 12.18 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным расширением спреда до 26,25/26,28 UAH/USD.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:51
Около 12.47 Киева стало очевидно повторение на межбанке сюжета четверга, когда к обеду на рынке активизировались покупатели «американца», приподнявшие его цену до 26,26/26,28 UAH/USD.
Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,26/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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