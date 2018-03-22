Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.



В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.



На цифре 26,26/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, затянувшаяся зима передвинула начало сезона весенне-полевых работ на более поздние сроки, агроэкспортеры воздерживались от активных продаж СКВ ради гривни, на которую предполагалось закупать семена, минудобрения и горючее для техники.

В-третьих, с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, обретя привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, в преддверии выходных значительная часть игроков стремится войти в «старый надежный» доллар для спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Ограниченность пятничного курсового отскока безналичного доллара поясняется пролонгацией тенденции на сжатие гривневой ликвидности. Об этом, в частности, свидетельствует падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 352,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, снижение притока экспортной выручки из-за рубежа понизил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка безналичного доллара, как известно, не способствует ликвидности.



В-третьих, Казначейство не стало проводить компенсацию НДС металлургам, что заметно сузило гривневый ресурс, ограничив, к тому же пятничный рост курса СКВ.



В-четвертых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.