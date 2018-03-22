Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:07

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.



В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.



Эти цены оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.



На цифре 26,26/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, затянувшаяся зима передвинула начало сезона весенне-полевых работ на более поздние сроки, агроэкспортеры воздерживались от активных продаж СКВ ради гривни, на которую предполагалось закупать семена, минудобрения и горючее для техники.

В-третьих, с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, обретя привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, в преддверии выходных значительная часть игроков стремится войти в «старый надежный» доллар для спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Ограниченность пятничного курсового отскока безналичного доллара поясняется пролонгацией тенденции на сжатие гривневой ликвидности. Об этом, в частности, свидетельствует падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 352,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 23 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, снижение притока экспортной выручки из-за рубежа понизил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка безналичного доллара, как известно, не способствует ликвидности.



В-третьих, Казначейство провело компенсацию НДС металлургам и прочим экспортерам с изрядной задержкой, поэтому эти 2,7 млрд. грн. не успели проявить себя на валютном межбанке.



В-четвертых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.











Торги 23 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в постепенном повышении действующих цен наличного «американца» в ответ на произошедшую смену тренда с «медвежьего» на «бычий» на торгах валютного межбанка. Это в комплекте с преддверием выходных, стимулировало клиентские покупки внося на рынок риски перекоса.

По этой причине дилеры рынков вышеперечисленных населенных пунктов уже к полудню пятницы инициировали постепенное повышение долларовых цен, вначале ограничившись более значимыми бидами, пытаясь устранить возникшие проблемы с клиентским «приносом». А уже после обеда «взялись» и за позицию «предложение».



Как всегда, запорожский наличный рынок избрал свой «особый путь», констатировав устойчивое преобладание клиентского «приноса» до самого обеда, хотя при этом тамошние дилеры честно предупреждали о появлении после обеда клиентского спроса.

Собственно, так и произошло: после 14.00 Киева на рынке Запорожья стартовали активные клиентские покупки, которые не только «в первом приближении «выровняли здешний рынок, но и обеспечили изрядный рост здешней итоговой ликвидности.



В остальных рынках успехи, несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, оказались более скромными. Не исключено, в этом виновата пятничная «расслабленность» в комплекте со ставшим более отчетливым «бычьим» трендом рынка наличного доллара.



В отличие от предыдущей сессии, констатировавшей внутридневные потери долларовых цен, несмотря на послеобеденную попытку отскока, 23-го доллар в течение дня вырос в цене на рынках всех вышеперечисленных городов.



Течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-8,0 коп. (в лидерах роста рынок Киева), офера прибавили 2,0-7,0 коп. (лидировали в росте Киев и Харьков).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 2,0 коп., офера стали либо не претерпели изменений (Запорожье, Харьков), либо выросли на 5,0 коп. (Киев), либо потеряли 3,0 коп. (Днепр, Одесса).



Итак, первые попытки разворота тренда на наличном рынке, наблюдавшиеся после обеда в четверг, с одной стороны можно считать «генеральной репетицией» произошедшего события в пятницу, с другой, снова дают основание считать, что «неформальный» наличный рынок ввиду отсутствия админресурса и, следовательно, более высокой объективности, обладает несравненно более высокой чувствительностью к переменам, чем зарегулированный валютный межбанк.



Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 23-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое позволило рынкам завершить торги с более-менее приличной ликвидностью, повторив в большинстве случаев показатели предыдущей сессии.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,23/26,30 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен в оферах.



Превентивные меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, когда обозначились проблемы с поступлениями валюты от клиентов.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось пролонгировать аккуратное повышение действующих цен из-за ставших более активными покупок «американца».



Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку».



В течение пятницы биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,23/26,30 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов радикально понизили действующие цены в оферах, решив, таким образом, до обеда проблему с возможными перекосами из-за возможного доминирования клиентского «приноса». Однако, появившиеся на межбанке «зеленые быки» заставили оптовиков Днепра действовать иначе. Вначале решая проблему с упавшим клиентским «приносом», а после обеда, сохранив аккуратное повышение бидов, приподняли цену и позиции «предложение».

Эти мероприятия позволили оптовому сегменту наличного рынка Днепра сохранить равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, способствовало повторению рынком результатов предыдущей сессии, заслужив по итогам дня «четверку с минусом».



На протяжении 23 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 марта уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 23 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до обеда требовалось решать проблему клиентского «приноса», поднимая цену бидов, а позже, увеличивать и менее значимые офера.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшего в течение пятницы в состоянии роста евро, динамика которое заметно прибавила на американской сессии форекса после 15.30 Киева.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2334 к отметке $1,2358 констатировав внутридневное его повышение на скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали этот «привес», поскольку львиная его доля состоялась после 15.30 Киева, когда наши валютчики уже начали сворачивать торговлю – не будем забывать о том, что 23 марта – пятница.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2303, пара евро-доллар вскоре выросла, обосновавшись на уровне $1,2330, окрестности которого не покидала до 13.00 Киева, ограничившись разнополярными колебаниями, амплитуда которых на европейской сессии была довольно значительной.



С 14.00 Киева были отмечены попытки пары евро-доллар покинуть «базовую» отметку $1,2330, инициировав рост. Более четко этот тренд обозначился уже после 15.30 Киева, сумев к 19.40 Киева «вознести» пару евро доллар к цифре $1,2366…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США опускается к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу и завершает неделю максимальным падением за месяц на опасениях резкого ухудшения ситуации в мировой торговле.



Евро к 14.40 Киева 23 марта стоил $1,2342 по сравнению с $1,2302 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс доллара к японской нацвалюте в пятницу опустился на 0,1% - до ¥105,2 за $1. В ходе торгов доллар опускался ниже ¥105 за $1 впервые с конца 2016 года.



Стоимость евро к иене составляет ¥129,85 по сравнению с ¥129,52 по итогам предыдущей сессии.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров еще «примерно на $60 млрд.» в год. Американский президент повторил при этом обвинения в адрес КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.



При этом президент утвердил список стран, которым предоставлено временное (до 1 мая) освобождение от действия пошлин на сталь и алюминий. В этот список вошла Австралия, Аргентина, Бразилия, страны ЕС, Канада, Мексика и Южная Корея.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд., а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.



Кроме того, негативным фактором для доллара стала новость о скором назначении бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона на должность советника президента США по национальной безопасности. Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.



Как сообщает CNN, Д.Трамп несколько недель обсуждал с Дж.Болтоном возможность заменить Г.Макмастера на посту советника. По словам источника, знакомого с ситуацией, экс-постпред США пообещал президенту, что «он не начнет никаких войн», если он будет выбран в качестве помощника.



Эксперты отмечают, что курс южноафриканского рэнда подскочил до рекорда в паре с турецкой лирой. Валюта Турции резко подешевела, поскольку страна страдает от высокого дефицита счета текущих операций, а также на фоне низких реальных процентных ставок турецкого ЦБ. Вместе с тем ЮАР отчиталась о том, что ее дефицит счета текущих операций в минувшем году стал минимальным с 2011 года.



На торгах в Европе американская валюта продолжает торговаться в «минусе» ко всем основным валютам. Наибольший прирост демонстрирует новозеландский доллар (+0,54%). На втором месте находится единая валюта с дневной доходностью 0,34%.



Курс евро снизился с $1,2349 до $1,2317 (-32 п.) и по данным на 17.00 Киева восстановился до $1,2354.



Причиной локального резкого падения курса евро мог стать захват заложников неизвестным в супермаркете во французском городе Треб. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.



Тема с американскими тарифами на импорт остается на первом плане. Из-за нее трейдеры уже не знают, в какую валюту вкладываться. Фьючерсы на американские индексы торгуются в «красной зоне».



Евро дорожает к доллару при повышении доходности американских облигаций. Такие отклонения допустимы, если кросс-пары торгуются в «зеленой зоне».



А евро укрепляется ко всем основным валютам, кроме «австралийца». Хотя против австралийца евро теряет всего 0,05%.



Так как кроссы по евро растут, то цена может подняться до $1,2378.



Стало быть, за последние сутки наиболее заметными событиями на рынках было сильное падение американских индексов (Dow Jones обвалился 22-го на 2,93%) из-за усиления торгового противостояния между США и Китаем, а также выход цен на нефть выше на $70 за баррель марки Brent ($70,11 на 19.47 Киева) из-за заявлений министра энергетики Саудовской Аравии, который указал на необходимость продолжить ограничивать добычу совместными усилиями ОПЕК+ в 2019 году.



Валюты при этом практически остались на месте. На forex пара евро-доллар колеблется в районе отметки $1,2330-1,2366.



В итоге за сутки ясности на валютных рынках не прибавилось.



Удивляет, впрочем, что даже доллар не может выступить бенефициаром роста напряженности. Как защитные активы растут иена (пара доллар-иена упала ниже отметки ¥105, где не была с ноября 2016 года) и золото (за последние 3 торговых дня рост с 1310 до $1350 за унцию).



А вот доллар за последние сутки даже слегка сдал позиции на forex.



Меж тем, Конгресс США одобрил законопроект по затратам бюджета в $1,3 трлн.

для предотвращения приостановки деятельности правительства.



Казначейство США при этом продолжает агрессивно наращивать госдолг.



Казначейство США уже разместило в этом квартале рыночного госдолга на $464 млрд., перевыполнив свой квартальный прогноз (и это без учета размещений векселей следующей недели, которые пройдут расчетами на 29 марта и тоже попадают в текущий квартал).



Кроме того, на следующей неделе Казначейство проводит серию размещений нот, обычно в такие дни доллар заметных падений не показывает.



Так что мы по-прежнему рассчитываем, что от текущих уровней пара евро-доллар пойдет скорее вниз, чем вверх, но только краткосрочно, не ниже отметки $1,22, после чего вернется в диапазон $1,220-1,252.



Итак, исходя из того, что глобальных идей пока на рынке forex нет, есть шансы на то, что остаток весны и какую-то часть лета пара евро-доллар проведет в «боковике».

Затем в какой-то момент все-таки ждем роста доллара на том, что рынки, наконец, обратят внимание на ужесточение монетарной политики ФРС. Ставки влияют на стоимость денег и бесконечно игнорировать неуклонное повышение ставок ФРС рынок не сможет.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 23 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по потерявшему с закрытия четверга 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 марта по спросу и по предложению не изменились.



Стартовавшая 20 марта коррекция, понизила средневзвешенный курс безналичного доллара с уровня 26,4360 к отметке 26,2536 UAH/USD.



«Американец» обрел «черты привлекательности» для покупок, которые в очень аккуратном режиме возобновились 23 марта, поддерживаемые так называемым «пятничным синдромом».



Дилеры приобретали СКВ очень аккуратно, стараясь не вызвать резкий рост цен. Впрочем, от заметного подорожания «зеленую» СКВ на межбанке удерживала очевидная нехватка гривни для «спекулянтского разгула» и грядущие квартальные выплаты в Казну.



Незначительность подорожания «американца» дало нам основание считать текущую курсовую динамику боковым трендом «в первом приближении», поскольку добиться абсолютной стабильности цен СКВ практически невозможно.



Пятничная сессия валютного межбанка завершилась копеечным (1,19 коп.) «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара, на который очень оперативно уже отреагировали наличных рынков столицы и Днепра, констатировав незначительные повышения действующих цен.



Есть высокая вероятность сохранения этого лишенного энтузиазма и курсовой динамики «бычьего» тренда на понедельничной сессии межбанка.

Причем мы не исключаем более жесткое доминирование спроса на доллар, поскольку с одной стороны в дебюте новой недели падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, с другой, экспортеры, обзаведясь гривней с проведенной в пятницу с заметным опозданием компенсации НДС объемом 2,7 млрд. грн., не станут тратить на межбанке свою СКВ ради гривни для квартальных платежей и для текущих расходов.



Думается, однако, что рынок достаточно быстро «переварит» эту появившуюся в пятницу гривневую ликвидность и к среде-четвергу вырастет значимость финиша квартала, способствуя росту интереса к гривне.



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