|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:08
Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:01
К 11.56 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,25/26,27 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
Дополуденное крайне осторожное повышение цен безналичного доллара на межбанке, ставшее, по всей видимости, следствием «пятничного синдрома» и упавших накануне цен, сопровождалась сохранением относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:22
К 12.18 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным расширением спреда до 26,25/26,28 UAH/USD.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:51
Около 12.47 Киева стало очевидно повторение на межбанке сюжета четверга, когда к обеду на рынке активизировались покупатели «американца», приподнявшие его цену до 26,26/26,28 UAH/USD.
Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,26/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.
Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.
В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.
Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.
На цифре 26,26/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, затянувшаяся зима передвинула начало сезона весенне-полевых работ на более поздние сроки, агроэкспортеры воздерживались от активных продаж СКВ ради гривни, на которую предполагалось закупать семена, минудобрения и горючее для техники.
В-третьих, с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, обретя привлекательный для покупок вид.
В-четвертых, в преддверии выходных значительная часть игроков стремится войти в «старый надежный» доллар для спокойного отдыха в субботу-воскресенье.
Ограниченность пятничного курсового отскока безналичного доллара поясняется пролонгацией тенденции на сжатие гривневой ликвидности. Об этом, в частности, свидетельствует падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 352,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 марта заметно, на $78,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, снижение притока экспортной выручки из-за рубежа понизил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.
Во-вторых, «бычий» тренд рынка безналичного доллара, как известно, не способствует ликвидности.
В-третьих, Казначейство провело компенсацию НДС металлургам и прочим экспортерам с изрядной задержкой, поэтому эти 2,7 млрд. грн. не успели проявить себя на валютном межбанке.
В-четвертых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 22 марта, в пятницу, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $290,0 млн. к отметке $186,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $239,7 млн. к $161,0 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:06
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк. Нынче рост гривневого «навеса» создает определенные риски для курса нашей нацвалюты на торгах «зеленым» безналом».
К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:32
Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:01
До 10.58 Киева рынок безналичного доллара не отличался заметной курсовой динамикой (26,28/26,32 UAH/USD) и ликвидностью, с одной стороны пребывая под влиянием выросшей гривневой ликвидности из-за компенсации НДС Казначейством и характерным для понедельника падением притока из-за рубежа экспортной выручки, с другой, участники межбанка помнили о скором финише месяца и квартальных платежах в Казну, а также ожидаемом очередном размещении ОВГЗ Минфином.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:09
Появление на межбанке системных игроков привело к пролонгации роста курса доллара: по состоянию на 11.06 «американец» поднялся к 26,29/26,33 UAH/USD.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:23
Судя по всему, системные игроки, получив компенсацию НДС от Казначейства, «заморозили» продажи СКВ на межбанке, автоматически «перекосив» рынок доллара в сторону спроса и подняв цену «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD около 11.20 Киева.
Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, вызванное отсутствием необходимости в продажах СКВ ради гривни, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
реклама
|