Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 2,74 коп., на торгах пятницы понизился на 1,19 коп., оказавшись на уровне 26,2655 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 марта с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, просев к 26,23/26,27 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева, инициировав с этого часа разворот рынка вверх и приподнявшись к 26,24/26,28 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 11.05, курс обосновался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD, где пребывал до 12.18, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



Возобновив ползучий рост с указанного часа, пара доллар-гривня вначале приподнялась к 26,25/26,28, а спустя 30 минут, на 12.48, сузила спред до 26,26/26,28 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 13.20 Киева, вновь растянув маржу с указанного часа до 26,26/26,29 UAH/USD.



В 15.15 очередное сужение спреда до 26,26/26,28 UAH/USD единичными продажами СКВ на пустеющем рынке.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия вялой по-пятничному сессии.



На цифре 26,26/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 23 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2655 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,42% с 28,0672 UAH/USD до 26,2655 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, затянувшаяся зима передвинула начало сезона весенне-полевых работ на более поздние сроки, агроэкспортеры воздерживались от активных продаж СКВ ради гривни, на которую предполагалось закупать семена, минудобрения и горючее для техники.

В-третьих, с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, обретя привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, в преддверии выходных значительная часть игроков стремится войти в «старый надежный» доллар для спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Ограниченность пятничного курсового отскока безналичного доллара поясняется пролонгацией тенденции на сжатие гривневой ликвидности. Об этом, в частности, свидетельствует падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 352,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 марта заметно, на $78,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, снижение притока экспортной выручки из-за рубежа понизил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка безналичного доллара, как известно, не способствует ликвидности.



В-третьих, Казначейство провело компенсацию НДС металлургам и прочим экспортерам с изрядной задержкой, поэтому эти 2,7 млрд. грн. не успели проявить себя на валютном межбанке.



В-четвертых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 22 марта, в пятницу, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $290,0 млн. к отметке $186,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $239,7 млн. к $161,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.

