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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:23
К 12.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,31/26,33 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:08
Около 12.40 Киева котировки доллара на межбанке начали растягивать спред (26,31/26,33 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца».
Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,27/26,33 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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