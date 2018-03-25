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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:23

К 12.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,31/26,33 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:08

Около 12.40 Киева котировки доллара на межбанке начали растягивать спред (26,31/26,33 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца».

Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,27/26,33 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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