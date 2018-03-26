Додано: Пон 26 бер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,19 коп., на торгах понедельника потерял 3,89 коп., оказавшись на уровне 26,3044 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 марта с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,26/26,30, а спустя 25 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. Осторожность игроков удерживала цену СКВ на этой отметке до 11.06 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки приподняли курс доллара к 26,29/26,33 UAH/USD. Спустя 10 минут, на 11.16, спред долларовых цен на межбанке сузился до 26,31/26,33 UAH/USD, а на рынке установилось динамичное равновесие спроса и предложения, которое удерживало котировки «американца» на этой отметке до 12.30, когда близость перерыва на обед немного понизила градус торговой активности, и курс доллара начал расширять маржу. Вначале до 26,30/26,33, а спустя полчаса, на 13.07, до 26,29/26,33 UAH/USD.



После обеденного перерыва, около 13.50 доллар потерял в цене, просев к 26,28/26,32 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 15.00 Киева, в очередной раз сузив спред за счет роста бидов: 26,29/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,29/26,32 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 26 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3044 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3044 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу с изрядным опозданием во времени Казначейство произвело выплату компенсации НДС экспортерам в размере 2,7 млрд. грн. Ввиду позднего времени эта сумма не отразилась на пятничных торгах межбанка, перенеся свое влияние на понедельник. Воздействие было привычным: получив гривню, экспортеры прекратили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты, в которой сейчас была нужда из-за сезона квартальных платежей и роста текущих расходов. Отсутствие предложения СКВ «перекосило» рынок в сторону спроса.



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, оказывая давление на межбанк.



В-третьих, поскольку с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, игроки продолжали приобретать СКВ.



О заметном расширении гривневой ликвидности свидетельствует рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. Тренд поддержало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 марта заметно на $34,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, получив гривню от Казначейства, перестали продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, ставший более отчетливым (если в пятницу доллар вырос на 1,19 коп., нынче его «привес» составил 3,89 коп.) «бычий» тренд рынка безналичного доллара не способствовал ликвидности.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 23 марта, в понедельник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $186,6 млн. к отметке $171,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $161,0 млн. к $127,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



