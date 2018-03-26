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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:18
Около 12.16 Киева котировки доллара на межбанке немного понизились (26,30/26,32 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца». Для сохранения тренда не хватает «энтузиазма» «зеленых быков» и гривни.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:00
Наконец, около 12.58 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,30/26,32 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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