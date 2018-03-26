RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:18

Около 12.16 Киева котировки доллара на межбанке немного понизились (26,30/26,32 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца». Для сохранения тренда не хватает «энтузиазма» «зеленых быков» и гривни.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62659
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3741 раз.
Подякували: 7084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:00

Наконец, около 12.58 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,30/26,32 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62659
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3741 раз.
Подякували: 7084 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 307308309310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Google Feedfetcher, killerbean, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5404)
27.03.2018 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.