Додано: Вів 27 бер, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,89 коп., на торгах вторника потерял 0,19 коп., оказавшись на уровне 26,3063 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 марта с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,31/26,34, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. Эта «резвость» «зеленых быков» вызвала сомнение в «серьезности» их «намерений». Сомнения подтвердились около 10.30 Киева с начало продаж «американца», уронивших его цену к 26,32/26,35, а спустя01 минут, на 10.40, до 26,28/26,31 UAH/USD.

Утреннее низколиквидное «ралли» организовали экспортеры, стремясь маленькими лотами поднять цену СКВ, инициировав поле этого продажи по более высокому курсу.



Меж тем с 10.45 до 11.29 на межбанке с приходом системных игроков установилось динамическое равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред действующих цен: 26,285/26,305 UAH/USD. Около 11.30 баланс был нарушен импортерами, активизировавшими покупки СКВ на локальных низах. Это возобновило рост доллара, цена которого к 11.30 оказалась на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. К этому часу интенсивность предложения экспортной СКВ пошла на спад, однако и выросшие цены перестали устраивать покупателей. Последнее привело к незначительной коррекции курса СКВ (26,30/26,32 UAH/USD по состоянию на 12.16 Киева). На обеденный перерыв игроки межбанка ушли около 12.57 при этих же ценах, которые, меж тем, к 13.20 понизились до 26,29/26,32 UAH/USD, оставаясь действующими до 14.05, когда поредевшие ряды покупателей вновь появились на рынке, вернув ему «бычий» тренд. Одиночные покупки подняли цену СКВ до 26,30/26,33, а спустя 2 часа, на 16.05 Киева, до 26,31/26,34 UAH/USD в сопровождении нулевой, по сути ликвидности.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,32/26,35 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 27 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3063 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3063 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 марта, сохранив «бычий» тренд, едва заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон торгов во вторник задавали экспортеры, старавшиеся подороже продать выросший приток выручки из-за рубежа.



Во-вторых, локальные снижения долларовых цен выкупались импортерами, старавшимися не затягивать оплату контрактов в короткую неделю (30-го многие страны Запада выходные).



В-третьих, послеобеденный низколиквидный рост курса безналичного доллара стал следствием единичных покупок спекулянтов, пытавшимися раскачать рынок.



В-четвертых, существует «теоретическая» связь тренда украинского валютного межбанка с настроениями на мировом форексе, где именно на европейской сессии случился «реванш» доллара, индекс которого USDX отскочил с уровня 88,95 к отметке 89,62 пункта, индицируя укрепление «американца».



Очевидная «скромность» роста курса безналичного доллара на вторничной сессии межбанка с одной стороны поясняется ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать, с другой, проблемами с гривневой ликвидностью.



О последнем дали понять упавшие с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Казначейство, порадовавшее металлургов компенсацией НДС в пятницу на 2,7 млрд. грн., повременило обеспечивать гривней агросектор.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 марта заметно, на $61,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, потратив гривню от Казначейства, возобновили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.



Во-вторых, вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если 26-го доллар вырос на 3,89 коп., нынче его «привес» составил лишь 0,19 коп.).



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 26 марта, во вторник, 27-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $171,2 млн. к отметке $208,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $127,0 млн. к $188,5 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.

