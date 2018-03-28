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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06
Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении сохранивших «медвежий» тренд долларовых цен, оказавшихся в указанное время на отметке 26,47/26,49 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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