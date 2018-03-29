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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06
Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении сохранивших «медвежий» тренд долларовых цен, оказавшихся в указанное время на отметке 26,47/26,49 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 8,89 коп., на торгах четверга потерял 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,5435 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 марта с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар сузил спред к 26,45/26,47, по сути, не изменившись в цене, однако спустя 15 минут инициировал динамичный рост, оказавшись на цифре 26,53/26,57 UAH/USD. Приблизительно в это время, как и накануне, с «разведкой» на межбанке появились представители НБУ. Меж тем, убедившись, что «разведка» не сменилась интервенцией, «американец» пролонгировал рост, оказавшись к 10.40 на цифре 26,54/26,57 UAH/USD. Очевидно, с этого часа НБУ начал постепенно продавать СКВ уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Это остановило рост цен СКВ, а с 11.12 стартовало их снижение. Вначале к 26,54/26,56, а спустя 25 минут, на 11.37 до 26,53/26,56 UAH/USD.
Откат набирал силу, и пополудни, на 12.12 доллар успел просесть к 26,50/26,52, а на 12.36 – до 26,48/26,52 UAH/USD. Вскоре стало известно, что регулятор удвоил объем интервенций по сравнению со средой, продав около $32,0 млн. в общей сложности по 26,52 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.02 Киева на фоне курса 26,47/26,49 UAH/USD.
В это же время НБУ тоже покинул рынок, перестав контролировать его, вызвав симметричное расширение спреда до 26,46/26,50 UAH/USD.
Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.
На цифре 26,46/26,50 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 29 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5435 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,5435 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 29 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, агроэкспортеры, рассчитывающие на гривню компенсации НДС, придерживали валюту.
Во-вторых, импортеры оказались в более сложной ситуации, поскольку у них оставалось 2 рабочих дня для проплаты импортных контрактов (30-го европейский запад выходной) и были вынуждены приобретать СКВ по высокой цене. Не исключено, что на межбанке сохранились покупки СКВ представителями донецкого олигарха для обслуживания (проценты) евробондов его компании.
Меж тем, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, которые показали символическое снижение с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., по состоянию на утро четверга Казначейство не компенсировало НДС агроэкспортерам.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 марта выросли на $15,7 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, около полудня импортеры, поставленные в безвыходное положение, начали приобретать выросшую в цене валюту.
Во-вторых, как известно, в четверг наступает пик притока экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке. И на эту валюту нашлись покупатели.
В-третьих, субъекты рынка спешили закончить свои проекты перед длинными выходными на Западе в преддверии финиша квартала.
В-четвертых, свою лепту в общий рост оборотов внес регулятор, не поскупившийся нынче на долларовую интервенцию, как накануне.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 28 марта, в четверг, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $245,2 млн. к отметке $242,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $194,0 млн. к $209,7 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на «ползучее» снижение, снова немного понизившись с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро пятницы масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:14
Меж тем, рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,36/26,38 UAH/USD.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:42
Спустя 28 минут, на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,30/26,35 UAH/USD. «Ждем появления регулятора в мешком гривни», - предположил наш гуру.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:20
По состоянию на 11.17 снижение курса безналичного «американца» было продолжено, на указанный час СКВ обосновалась на отметке 26,26/26,29 UAH/USD. Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое не смогло прервать «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:01
Около 11.58 котировки «американца» не без участия регулятора, таки приостановились на цифре 26,26/26,29 UAH/USD. Со слов непосредственный участников торгов, регулятор «наколядовал» «не очень много».
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:35
На 12.34 котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,26/26,29 UAH/USD. В этом не было нужды – на рынке баланс спроса и предложения под присмотром регулятора.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:08
Наконец, около 13.06 Киева в сопровождении немного отскочивших, но не нарушивших «медвежий» тренд, долларовых цен, оказавшихся в указанное время на отметке 26,27/26,30 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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