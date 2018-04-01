RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:53

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.
Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28

Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:52

По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:12

К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BigRedBus, chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.