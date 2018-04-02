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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:04

Спустя 37 минут, на 10.45 в сопровождении низких оборотов и доминирования cпроса цена доллара выросла на межбанке до 26,30/26,33 UAH/USD. «Сложно выделить группу наиболее активных покупателей – спрос со стороны «варягов» и наших банков. Танцуют все», - заметил наш гуру.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:07

По состоянию на 11.05 рост курса безналичного «американца» был пролонгирован - 26,32/26,34 UAH/USD, хотя и несколько замедлился. Не исключено, из-за нехватки гривневого инструмента.

Немного уйдя в сторону от генеральной линии обзора, напомним: согласно правилам торговли на межбанке, поступившая на счета «экспортная» СКВ сегодня может появиться на рынке лишь на следующий день. Поэтому отложенный из-за выходных на Западе 30-02-го приход СКВ на счета экспортеров проявит себя на межбанке лишь 04 апреля.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:28

К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:06

На 12.35 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не оставили уровень 26,34/26,36 UAH/USD. Судя по всему, установившийся баланс делал присутствие регулятора на рынке излишним.

Наконец, около 13.05 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,34/26,36 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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