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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:04
Спустя 37 минут, на 10.45 в сопровождении низких оборотов и доминирования cпроса цена доллара выросла на межбанке до 26,30/26,33 UAH/USD. «Сложно выделить группу наиболее активных покупателей – спрос со стороны «варягов» и наших банков. Танцуют все», - заметил наш гуру.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:07
По состоянию на 11.05 рост курса безналичного «американца» был пролонгирован - 26,32/26,34 UAH/USD, хотя и несколько замедлился. Не исключено, из-за нехватки гривневого инструмента.
Немного уйдя в сторону от генеральной линии обзора, напомним: согласно правилам торговли на межбанке, поступившая на счета «экспортная» СКВ сегодня может появиться на рынке лишь на следующий день. Поэтому отложенный из-за выходных на Западе 30-02-го приход СКВ на счета экспортеров проявит себя на межбанке лишь 04 апреля.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:28
К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:06
На 12.35 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не оставили уровень 26,34/26,36 UAH/USD. Судя по всему, установившийся баланс делал присутствие регулятора на рынке излишним.
Наконец, около 13.05 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,34/26,36 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.
Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.
Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки и украинские «дочки» «варягов».
Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем межбанке до самого финиша торгов.
На цифре 26,25/26,29 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 03 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3296 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 03 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 15,005/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 03 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, пасхальные выходные закончились, и импортеры могли приобретать СКВ, цена которой, к тому же на торгах 30 марта-02 апреля понизилась для перечисления партнерам за рубеж.
Во-вторых, «технология» (правила) торгов межбанка предусматривает появление на рынке перечисленной из-за рубежа СКВ на счета экспортеров лишь на следующий день. Это значит, что упавшие на счета наших резидентов доллары могут появиться на межбанке лишь в среду, не раньше. Меж тем, длинные выходные создали дефицит СКВ на межбанке.
В-третьих, свою посильную лепту в рост курса доллара 03-го внесли нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Напомним: с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» возможного перечисления СКВ на родину до $7 млн.
Сдерживали рост курса доллара на межбанке признаки проблем с гривневой ликвидностью, на что указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 апреля повысились на $43,7 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынок пришли импортеры, у которых появилась возможность перечислять купленную СКВ партнерам за рубеж.
Во-вторых, несколько выросла активность нерезидентов.
В-третьих, тема «синдрома понедельника» (в дебюте недели ликвидность редко радует игроков) по известным причинам снята с повестки дня.
Сведения о том, что регулятор «анонимно» в рамках инструмента Matching, провел долларовую интервенцию в объеме $10,0 млн., нуждаются в дополнительном подтверждении.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 02 апреля, во вторник, 03-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $176,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $160,7 млн. к $204,4 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:56
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро среды масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:08
Меж тем, довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,21/26,25 UAH/USD.
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