Додано: Вів 03 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.

Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.



Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки и украинские «дочки» «варягов».



Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем межбанке до самого финиша торгов.



На цифре 26,25/26,29 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 03 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3296 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 15,005/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные закончились, и импортеры могли приобретать СКВ, цена которой, к тому же на торгах 30 марта-02 апреля понизилась для перечисления партнерам за рубеж.



Во-вторых, «технология» (правила) торгов межбанка предусматривает появление на рынке перечисленной из-за рубежа СКВ на счета экспортеров лишь на следующий день. Это значит, что упавшие на счета наших резидентов доллары могут появиться на межбанке лишь в среду, не раньше. Меж тем, длинные выходные создали дефицит СКВ на межбанке.



В-третьих, свою посильную лепту в рост курса доллара 03-го внесли нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Напомним: с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» возможного перечисления СКВ на родину до $7 млн.



Сдерживали рост курса доллара на межбанке признаки проблем с гривневой ликвидностью, на что указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 апреля повысились на $43,7 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок пришли импортеры, у которых появилась возможность перечислять купленную СКВ партнерам за рубеж.



Во-вторых, несколько выросла активность нерезидентов.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (в дебюте недели ликвидность редко радует игроков) по известным причинам снята с повестки дня.



Сведения о том, что регулятор «анонимно» в рамках инструмента Matching, провел долларовую интервенцию в объеме $10,0 млн., нуждаются в дополнительном подтверждении.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 02 апреля, во вторник, 03-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $176,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $160,7 млн. к $204,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.

