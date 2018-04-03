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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:19
К 12.02 котировки доллара на межбанке немного понизились с появлением на рынке системных игроков: 26,24/26,26 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, вызванное покупками СКВ «варягами» и которое было приторможено после 10.45, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном согласии с продолжением снижения гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,25/26,26 UAH/USD, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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