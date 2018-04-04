Додано: Сер 04 кві, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.



С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.

В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.



С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .



На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.



Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, немного увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.

