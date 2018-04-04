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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:19
К 12.02 котировки доллара на межбанке немного понизились с появлением на рынке системных игроков: 26,24/26,26 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, вызванное покупками СКВ «варягами» и которое было приторможено после 10.45, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном согласии с продолжением снижения гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,25/26,26 UAH/USD, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.
С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.
В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.
С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .
На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.
Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.
Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, символически, на $0,1 млн., увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.
Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.
Анонсированное выше символическое повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 03 апреля, в среду, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $237,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал чуть-чуть «тяжелее», приподнявшись с $204,4 млн. к $204,5 млн.
О наиболее вероятных причинах очень незначительного роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:59
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн., намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:15
Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.
Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», - предположил наш эксперт.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:51
Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:12
Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.
Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.
А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:31
Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.
Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.
Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD.
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