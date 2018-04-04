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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:52
К 12.38 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $100,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.
Межбанк отреагировал на это символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставляя заподозрить регулятор в «анонимном» появлении на рынке с «долларовым пылесосом».
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Додано: Чет 05 кві, 2018 12:05
Наконец, около 13.01 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,02/26,04 UAH/USD, отчасти подтверждающих появление на межбанке «Инкогнито с Институтской 9», скупавшего СКВ подобным манером, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62944
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3767 раз.
- Подякували: 7142 раз.
-
- Профіль
-
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