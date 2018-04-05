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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:52
К 12.38 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.
Межбанк отреагировал на это символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставляя заподозрить регулятор в «анонимном» появлении на рынке с «долларовым пылесосом».
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Додано: Чет 05 кві, 2018 12:05
Наконец, около 13.01 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,02/26,04 UAH/USD, отчасти подтверждающих появление на межбанке «Инкогнито с Институтской 9», скупавшего СКВ подобным манером, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.
К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.
Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.
Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.
Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.
После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .
На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 апреля, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.
Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.
В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.
В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.
Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 апреля заметно, на $154,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.
Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.
В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.
В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.
Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 04 апреля, в четверг, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $237,1 млн. к отметке $440,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «тяжелее», подскочив с $204,5 млн. к $358,6 млн.
О наиболее вероятных причинах очень заметного роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:43
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне, «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:15
Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,94/25,98 UAH/USD.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:23
Спустя 8 минут, на 10.18 стало очевидно замедление темпов коррекции безналичного «американца» - его цена на указанный час консолидировалась на уровне 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:42
Вызвав подозрение в «заказухе», регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.
Очевидная «искусственность» этого действия НБУ видна из очень раннего объявления о мероприятии. Явно Институтская хочет «облагодетельствовать» кого-то из «своих» банков.
Реагируя на нацбанковский анонс цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:58
К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.
Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.
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