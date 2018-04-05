Додано: Чет 05 кві, 2018 16:18

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.

К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.

Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.



Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.



После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .



На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 апреля, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.



Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 апреля заметно, на $154,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.



В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.



Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 04 апреля, в четверг, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $237,1 млн. к отметке $440,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «тяжелее», подскочив с $204,5 млн. к $358,6 млн.



О наиболее вероятных причинах очень заметного роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.

