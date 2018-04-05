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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:21
Наконец, около 13.18 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,99/26,02 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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