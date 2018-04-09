Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,66 коп., на торгах пятницы замедлил рост, укрепившись на 3,95 коп., и оказавшись на уровне 26,0270 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,94/25,98, однако, спустя 7 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева.



Столь ранние сроки проведения гривневой интервенции под вывеской аукциона с одной стороны поясняются канунами пасхальных каникул, с другой, очевидным превентивным «заказом» со стороны предполагающихся участников мероприятия.



Кроме того, как известно, по четвергам на счета экспортеров падает приличный объем СКВ выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Не желая допустить обвал курса доллара по этой причине, регулятор решился на столь ранний аукцион.



Анонс регулятора моментально заморозил коррекцию безналичного доллара и даже обеспечил отскок курса до уровня 25,98/26,02 по состоянию на 10.38, а уже около 10.55 цена «американца» на межбанке оказалась на отметке 26,02/26,05 UAH/USD, которую не покидала до полудня. Полагаю, этот отскок стал следствием оттока желающих продать СКВ на аукцион, где ожидались хорошие условия выкупа лишней СКВ, а на межбанке остались лишь немногочисленные покупатели доллара.



К 11.08 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки - 26,050 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту статистику, цена СКВ не тронулась с уровня 26,02/26,05 UAH/USD, индицируя высокий процент удовлетворения заявок регулятором.

Вскоре это предположение подтвердилось итогами состоявшегося валютного аукциона.

Было подано заявок на сумму $62,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,7 млн.,

средневзвешенный курс составил 26,0477, минимальный – 26,030, максимальный (цена отсечки) - 26,050 UAH/USD.



Около полудня на межбанк вернулись «неудачники» аукциона, которые своими продажами понизили цену «рыночного» доллара до 25,98/26,02 UAH/USD по состоянию на 12.02 Киева.

Спустя 13 минут котировки доллара сузили спред до 25,99/26,02 UAH/USD.



С 13.20 котировки «американца» на межбанке обосновались на уровне 25,99/26,03, который не покидали, по сути, до самого завершения торгов, немного понизившись до 25,985/26,020 UAH/USD около 15.20.



На этой цифре финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 06 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,0270 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг сохранился высокий объем притока экспортной выручки на счета субъектов внешнеторговой деятельности, часть которой подлежала обязательной продаже на следующей сессии межбанка.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, на рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, судя по всему, закончился сезон репатриации дивидендов.



При этом рынок гривневого ресурса индицировал сохранение тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 апреля заметно, на $129,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, участники торгов постарались не откладывать на последний рабочий день недели свои проекты, завершив их накануне.



Во-вторых, объем предложения СКВ по сравнению с предыдущей сессией, заметно понизился. Это подтвердили показатели валютного аукциона.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 05 апреля, в пятницу, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $440,1 млн. к отметке $229,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «легче», упав с $440,1 млн. к $248,9 млн.



О наиболее вероятных причинах заметного снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.

