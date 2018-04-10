Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.



К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.



На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.



В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.



Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на межбанке действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 апреля повысились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.



Во-вторых, мы не исключаем участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.



В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.

