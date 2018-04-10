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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.

Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:41

Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:55

На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:09

Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:06

Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.

Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:51

Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,91/25,93 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.

К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.

На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.

Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.

В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.

Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на межбанке действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 апреля повысились,
имея для этого следующие основания.

Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.

Во-вторых, мы не исключаем участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.

В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.
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