В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.
Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.
Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.
Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.
Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.
Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.
К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.
Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.
На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.
В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.
Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на межбанке действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 апреля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.
Во-вторых, мы не исключаем участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.
В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.