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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56
На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:20
Около 11.10 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:49
К 11.46 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 25,97/25,99 UAH/USD. «Скорее рынок сузился», уточнил наш гуру.
Дополуденная «двухходовка» экспортеров, превентивно поднявших низкими лотами спроса текущую цену «американца» на межбанке с последовавшими засим продажами, понизившими курс СКВ, сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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