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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:57

На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:10

Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:36

К 11.33 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Держатели СКВ сидят на мешках с долларами, не появляясь на рынке», - констатировал наш гуру.

Дополуденное ралли «американца» на межбанке с дефицитом его предложения, повысившим средневзвешенный курс СКВ до 26,0987 UAH/USD, сопровождалась признаками робкого расширения гривневой ликвидности.
На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58

Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20

К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.
дядя Caша
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  #<1 ... 317318319320
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