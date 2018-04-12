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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:57
На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:10
Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:36
К 11.33 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Держатели СКВ сидят на мешках с долларами, не появляясь на рынке», - констатировал наш гуру.
Дополуденное ралли «американца» на межбанке с дефицитом его предложения, повысившим средневзвешенный курс СКВ до 26,0987 UAH/USD, сопровождалась признаками робкого расширения гривневой ликвидности.
На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58
Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20
К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.
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