Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ на межбанке под давлением доминировавшего спроса выросли к 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.

К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.



Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на межбанке системных игроков, «американец» по состоянию на 11.32 вырос до 26,13/26,15 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.



Указанные котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 15.40 Киева.



На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу, 13-го.



Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1249 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 апреля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения СКВ, связанное с одной стороны с привычным падением притока экспортной выручки из-за рубежа, с другой, с придержкой доллара экспортерами, рассчитывавшими на пролонгацию роста «зеленых» цен.



Во-вторых, импортеры продолжали выкупать сложившийся к среде минимум цен, небезосновательно опасаясь дальнейшего подорожания «американца» на ближайших торгах межбанка.



В-третьих, в преддверии выходных значительная часть бизнеса перестраховывается, входя в надежную валюту США и формируя тем самым дополнительный на нее спрос.



В-четвертых, базовой причиной для пятничного подорожания «американца» стал рост гривневой ликвидности, оказывая давление на курс СКВ. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 апреля несколько, на $7,6 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке была нехватка предложения СКВ.



Во-вторых, «бычий» тренд, в пятницу стал более выраженным (если накануне доллар вырос на 6,05 коп., нынче его «привес» составил 13,05 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 12 апреля, в пятницу, 13-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $273,8 млн. к отметке $247,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $226,1 млн. к $218,5 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.

